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Sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin yeni adresi

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 16:18

"Dünyanın ilk sakin adası" unvanına sahip Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, fazla kilolarından kurtulmak isteyen ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için kurulan merkez açılışa hazırlanıyor.


Türkiye'nin en büyük adası da olan 279 kilometrekare yüzölçüme sahip  ilçe, kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle yurt  içi ve yurt dışından yılın her döneminde turist çekiyor.
 
Ada son yıllarda rüzgar kalitesinden dolayı rüzgar sörfü ve kiteboard  tutkunların çekim merkezi haline geldi. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve  Romanya'dan gelen sporcular, rüzgarın keyfini çıkarıyor. Su sporlarına ilgi  duyanlar da ilçedeki tesislerde aktivitelere katılabiliyor.
 
Deniz, kum, güneş üçlemesinin yanı sıra kültür turizminde de büyük  paya sahip Gökçeada, Eski Bademli köyünde kurulan sağlık yaşam merkeziyle fazla  kilolarından kurtulmak isteyen ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı edinenler için  önemli bir alternatif olacak.
 
İki taş evde 7 odadan oluşacak bahçeli ve saunalı merkezde, iki büyük  dinlenme odası, karşılama ve kayıt için lobi bulunuyor. Sağlıklı yaşam merkezinde  tesis müdürü, doktor, diyetisyen ve hemşire ile iki resepsiyonist ve temizlik  görevlilerinden oluşan 10 kişi çalışacak.
 
Merkezin genel koordinatörü uzman diyetisyen Başak Satar, AA  muhabirine, Gökçeada'nın kendileri için organik yaşam ve doğal beslenme  anlamlarını da taşıdığını söyledi.
 
Bu nedenle sağlıklı yaşam merkezinin adada açılmasına karar  verdiklerini belirten Satar, şu bilgileri paylaştı:
 
"Proje için çok büyük bir emek harcandı. Gökçeada ve merkez konusunda  nasıl bir yol izleyeceğimizin yol haritasını çok ince bir çizgide yaptık. Daha  sonrasında buranın böyle bir merkez açısından en doğru yer olduğuna karar verdik.  Gökçeada, bir ada olması sebebiyle kimyasallardan uzak, fabrikaların olmadığı,  toksinlerden daha fazla arınabileceğimiz bir adres. Bir otel konseptinde hizmet  verecek merkezimizde, sağlıklı yaşamı hedefliyoruz. İnsanların, 'Sağlıklı  beslenmek istiyorum ama bunu yapamıyorum' diye bir düşüncesi vardır. Burada  misafirlerimizi kendi evlerinde hissettirebilecek şekilde bir beslenme planı  yapacağız."
 
"Kan tahlilleri incelenecek"
Başak Satar, merkeze gelecek konukların ilk olarak sağlık  haritalarının inceleneceğini dile getirdi.
 
Bunun, sağlıklı beslenme ve kilo verme konusunda çok önemli bir yol  olduğuna işaret eden Satar, "Kan tahlilleri incelenecek, örneğin kronik  rahatsızlıkları varsa onlar irdelenecek. Daha sonra da mevcut beslenme  şekillerine göre bir düzen kuracağız." dedi.
 
Satar, kurdukları sistemin, Türkiye'de de örnekleri olan detoks  otelleri veya sadece bir beslenme planının uygulanacağı merkezler gibi  olmayacağını aktardı.
 
Kişinin varsa hastalıklarına göre uygulanacak beslenme planı  hazırlayacaklarını ifade eden Satar, "Kendileri için nasıl bir beslenme planı  yaptığımızı anlatacağız. Bunların tümüne karar verdikten sonra belirli bir  program çerçevesinde, belli günlerde belli zaman aralıklarında misafirlerimizi  buraya alarak beslenme planlarını düzenleyeceğiz." diye konuştu.
 
Gökçeada'nın bu konuda önemli bir cazibe merkezi olacağına  inandıklarını kaydeden Satar, sağlıklı yaşamın yeni adresinin tüm bu güzellikleri  içinde barındıran Gökçeada olabileceğini anlattı.

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Sağlıklı beslenme Gökçeada Çanakkale
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