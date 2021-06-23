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Sağlıkçıların istifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarının istifa yasağı ne zaman kalkıyor?

23 Haziran 2021 Çarşamba - 16:30 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 16:30

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu. İstifa kısıtlaması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere yazı gönderildi. Peki, Sağlıkçıların istifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarının istifa yasağı ne zaman kalkıyor? İstifa yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanlığı istifa yasağı genelgesi!


Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar! Milyonlarca sağlık çalışanını ilgilendiren kararı Sağlık Bakanlığı duyurdu.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda istifa yasağının kaldırılacağı duyuruldu. Peki,  Peki, Sağlıkçıların istifa yasağı kalktı mı? Sağlık çalışanlarının istifa yasağı ne zaman kalkıyor? İstifa yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanlığı istifa yasağı genelgesi! 
 
 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTİFA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
 
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli  personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar 1 Temmuz itibarıyla  yürürlükten kaldıracak. 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda,  Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının  önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla  düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.
 
Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez  ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle  yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart  2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.
 
Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin  taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

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