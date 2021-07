Sağlık turizminde hedef bölge Avrupa olarak belirlendi

"Niceliğe değil, niteliğe oynamalıyız"

Servet Terziler, Türkiye'nin sağlık turizminde liderliğe oynayan ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Terziler, 2019 yılında 1 milyon 400 bin sağlık turistinin ülkeye geldiğini, geçen yıl ise sektörde yüzde 60'lara varan düşüş yaşandığını ifade etti.

Yılın ilk yarısında gelen rakamlara göre 2019'un üzerine çıkılamadığını belirten Terziler, "Yılın ikinci yarısı oldukça kritik. Kayıpları 2019 rakamlarına göre yüzde 30'lara düşürebilirsek bu büyük bir başarı olur. Yüzde 55 kaybımız varsa bu geriye kalan yüzde 45'in her şeye rağmen Türkiye'ye gelmek istediğini gösteriyor. Yakın kıta Avrupa 'sına odaklanmalıyız. İngiltere'ye 4,5 saatlik bir mesafemiz var. Çoğu Avrupa ülkesine 1,5 saatlik, 2,5 saatlik şehir içi uçuşu gibi kısa mesafelerdeyiz. Bu nedenle Avrupa bölgesi sağlık turizminde bana göre can damarımız. Avrupa'da her kıtadan insan yaşıyor. Bu nedenle burada marka olursanız dünyada marka oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.