Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla en iyi mücadele eden ülkeler arasında gösterilen Türkiye, özellikle sağlık çalışanları ve geliştirdiği sistemiyle övgü topladı. Türkiye, sağlık alanındaki reformlar, sağlık tesisleri ve özel hastanelerin bu alanda gösterdiği çabalar sonucunda, sağlık turizminde de çok önemli bir mesafe katetti.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Doc's Health Tourism Agency Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Temrel, Türkiye’nin, bu sektörden salgın sürecine rağmen son yıl ortalama 1 milyar dolar lık gelir elde ettiğini belirterek, bunun yaklaşık yüzde 60'lık kısmının estetikten geldiğini ifade etti.

Geçen yıl sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında Türkiye’de 662 bin 87 hastanın hizmet aldığını aktaran Temrel, şunları kaydetti:

"Bu rakam 2020'nin ilk çeyreğinde 143 bin 266 oldu. Buradan elde edilen gelir ise 187 milyon 955 dolar tutarında gerçekleşti. Yıl içerisinde Türkiye'de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 3 ülke sırasıyla Irak Azerbaycan ve Türkmenistan oldu. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 2019'da 1 milyar 65 milyon 105 bin dolar tutarında gerçekleşmiştir."

Sağlık Bakanlığının hedefleri arasında sağlık turizminde Türkiye'nin 2023 hedefinin 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık turizmi gelirine ulaşmak olduğunu hatırlatan Temrel, "Türkiye'nin, sağlık turizminde de en çok tercih edilen ülkelerinden biri olması konusunda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Temrel, dünyanın birçok ülkesinden sağlık turisti ağırlayan Türkiye’nin, göz ameliyatlarından estetik operasyonlarına, genel sağlıktan diş tedavisine kadar birçok alanda dünya standartlarının üstünde hizmet verdiğinin altını çizdi.

"Sağlık turizminde dünyanın parlayan yıldızı Türkiye"

Kovid-19 sürecinde ülkelerin sağlık sistemleriyle test edildiğine dikkati çeken Yusuf Temrel, "Türkiye, sağlık turizminde dünyanın parlayan yıldızı. Ülkemiz, donanımlı hastaneleri, tecrübeli doktor ve sağlık personelleriyle bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, Araştırmalara göre Türkiye'nin salgın döneminde en güvenli ülkeler arasında Fransa İspanya ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerinin önünde yer aldığını belirten Temrel, salgına karşı geç önlem almakla eleştirilen ABD 'nin ise 58'nci sırada bulunduğunu aktardı.

"İngiliz hasta potansiyeli 10 milyon"

Temrel, pandemiden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de hastaneleri temsil eden Ulusal Sağlık Servisi Konfederasyonu (NHS Confederation) tarafından yayımlanan rakamlara ilişkin de bilgiler verdi.

Buna göre ülkede tedavi olmak için sıra bekleyen hasta sayısının, pandemi öncesinde 4,4 milyon olarak açıklandığını belirten Temrel, şunları kaydetti:

"Bizim öngörümüz bu sayının yıl sonunda 10 milyonu aşacağı yönünde. Diş tedavileri, fıtık, katarakt, kalça ve diz protezi ameliyatları gibi tedaviler için bekleme listesi bulunuyor. 2020 sonuna kadar bekleyen hasta sayısının rekor kırması kaçınılmaz. İngiltere’nin yanı sıra birçok ülkede de pandemi sebebiyle tedavi bekleyen hasta var."

"Özel uçak ambulansların fiyatı 30 bin dolardan başlıyor"

Pandemi nedeniyle tüm dünyada uçuşların durduğunu ve hastaların tedavi olduğu ülkeye gidemediğini ifade eden Temrel, Doc’s Health Tourism Agency olarak tedavi olmak isteyenleri özel uçak ambulans veya özel kara ambulansı ile Türkiye’ye doktor ve sağlık görevlisi refakatinde getirip, tedavi olmalarına olanak sağladıklarını anlattı.

Temrel, bu hizmetlerin fiyatının, talep edilen ülke mesafesine göre değiştiğini ve özel kara ambulans fiyatlarının 5 bin dolar, özel uçak ambulansların ise 30 bin dolardan başladığı bilgisini paylaştı.