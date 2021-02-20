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Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Aslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

20 Şubat 2021 Cumartesi - 8:42 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 8:42

Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 tedavisi gören Sağlık-Sen Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.


Sağlık-Sen Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vefatının ardından naaşı Memur-Sen Genel Merkezi önüne getirilen Aslan için cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
 
Bugün uğurlanacak
 
Cenaze namazına, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık-Sen Onursal Başkanı Mahmut Kaçar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ile çok sayıda seveni katıldı. Aslan’ın naaşı, bugün kılınacak öğle namazının ardından defnedilmek üzere, memleketi Diyarbakır’a gönderildi.
 

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