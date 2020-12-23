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Sağlık sektöründeki ithal bağımlılık azalacak

23 Aralık 2020 Çarşamba - 17:16 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 17:16

Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığı azaltacak iş birliği yapıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından yapılan açıklamada "Projelerin sonunda ortaya çıkacak veriler, patentler ve elde edilecek ürünlerle hem dışarıdan gelecek pek çok malzemenin Türkiye'de üretilmesi, hem de yurt dışına pazarlanması sağlanmış olacak" ifadeleri kullanıldı.


BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolünün imza töreni, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili  ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.Kılavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora  Programı'nda mesafe kat ettiklerini ve farklı alanlarda önemli protokoller  imzaladıklarını belirtti.

Ermaksan ile yapılan iş birliği protokolünün önemine değinen Kılavuz,  şunları kaydetti:

"Sağlık alanında tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerini  ilgilendiren özel bir çalışma olacak. Türkiye genelinde ve hatta dünyada ses  getirecek bir proje olacağına inanıyoruz. Projelerin sonunda ortaya çıkacak  veriler, patentler ve elde edilecek ürünlerle hem dışarıdan gelecek pek çok  malzemenin Türkiye'de üretilmesi, hem de yurt dışına pazarlanması sağlanmış  olacak. Sağlık alanında insanlığa dokunan, hayırlı sonuçlar elde edeceğimiz bu  projeyi çok önemsiyoruz."

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan da  yatırımlarının mutlak surette akademik desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak,  "Artık sanayi şirketleri, tek başına, salt üretim yaparak bir yere gelemiyor.  Bunun içine bilimi de katmak gerekiyor. Akademisyenlerin projelerimize değer  katması gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz ile imzaladığımız protokolü çok  önemsiyoruz. Protokol sayesinde lazer sistemleri, 3D sistemleri, mikrobiyoloji  alanı başta olmak üzere birçok alanda özel bir işbirliği sağlamış olacağız."  ifadelerini kullandı.

İmzalanan işbirliği protokolüyle üç doktora öğrencisi, Ermaksan  bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktora süresi boyunca 4  bin 500 lira maaş alacak öğrenciler, eğitimlerini tamamlamalarının ardından en az  3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkanına sahip olacak.

 

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BUÜ Ahmet Özkayan Ahmet Saim Kılavuz
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