Sağlık personeli atamalarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen açıklandı

Sağlık personeli atamaları için son dakika açıklaması geldi. Binlerce kişi merak ediyordu. Resmen duyuruldu. Detaylar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’da personel atamalarına ilişkin soruya yanıt verdi. Koca, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki bir kaç ay içinde atama sayısı netleşir" dedi.

