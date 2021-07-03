Binlerce sağlık personelinin bekliği haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sakarya'da yaptığı açıklamada adayların "Bakanım sağlıkçılar olarak atama istiyoruz" ve "Sayı belli mi?" şeklindeki sorularına yanıt verdi. Koca yaptığı açıklamada "Ben artırmak için gayret içerisindeyim. Önümüzdeki bir kaç ay içinde atama sayısı netleşmiş olur" dedi.
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- Sağlık personeli atamalarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen açıklandı
Sağlık personeli atamalarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen açıklandı
03 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:23 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 18:23
Sağlık personeli atamaları için son dakika açıklaması geldi. Binlerce kişi merak ediyordu. Resmen duyuruldu. Detaylar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’da personel atamalarına ilişkin soruya yanıt verdi. Koca, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki bir kaç ay içinde atama sayısı netleşir" dedi.
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