Sağlık personeli alımı! Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 personel alıyor!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi laborant, sağlık teknikeri, hemşire, röntgen teknisyeni, biyolog kadrolarına 46 personel alacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık personeli alımı başvuru şartları ve 4B personel alımı ilanı!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı ilanına göre, laborant, sağlık teknikeri, hemşire, röntgen teknisyeni, biyolog kadrolarında 46 sağlık personeli alınacak.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı ilanına göre, başvuracak adayların aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve KPSS sınavına girmiş olmaları gerekiyor. Buna göre, Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekiyor.

Ayrıca adayların, Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekiyor.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı başvuruları 18 Kasım'da başladı. Başvurular, 24 Kasım mesai bitimine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapabilecek. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecek. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu nitelik kodunun şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklar. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklar. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacak.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları

için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en

geç 10 (on) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Adayların

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi

büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil

kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit

edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Online Başvuru Formu (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri

eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili

puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir. Örn: xy,abcde şeklinde)

2- İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar

ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

3- Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodunun ilan şartlarında aranan mezuniyet belgesinin

barkotlu e-devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

4- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi

online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)