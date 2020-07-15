Sağlık personel alımı 2020: Ege Üniversitesi Hastanesi 309 sağlık personeli alacak! EÜ sağlık personeli şartları ve başvuru tarihi)

Ege Üniversitesi sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Ege Üniversitesi geçtiğimiz günlerde 8 farklı meslekte 309 sağlık personeli alımı ilanı verdi. Ege Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanında başvuru şartları da açıklandı. Başvuruları yarın sona eriyor. İşte EÜ sağlık personeli şartları ve Ege Üniversitesi Hastanesi 390 sağlık personeli alımı başvuru süreci…

Ege Üniversitesi tarafından Resmi Gazete'de sağlık personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan personel alım ilanında, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz "https://www.ege.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında bulunan online başvuru sayfasına giriş yaparak " İş Başvuru Formunu" yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için çalışma belgesi ve sertifikaları ilgili alanlara yükleyip kaydederek başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır "denildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ayrıca adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

A) Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6) Eczacı kadrosu için KPSS puanı aranmayacaktır.

B) İstenilen Belgeler :

1- Başvuru Formu ( Resmi Sitemizden doldurulacaktır )

2- Diploma Fotokopisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. )

3- Fotoğraf ( Vesikalık )

4- KPSS Sonuç Belgesi ( 2018 yılına ait )

5- Kimlik Fotokopisi

6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge ( E-Devletten alınabilir )

7- Hizmet Belgesi / Sertifika (Sadece Aranan nitelikler kısmında belirtilen kadrolar için)

8- Özgeçmiş ( Sadece Eczacılar için talep edilecektir. )

C ) Diğer Bilgiler:

1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru kabul edilecektir. Başvuru formunu hatalı dolduran ya da Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3) Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.

6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı, http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

7) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.

8) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.

9) Eczacı kadrosu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı sözlü sınav yoluyla belirlenecek olup, detayları ayrıca duyurulacaktır.

10) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuru bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat etmiş sayılırlar.

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