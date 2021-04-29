Sağlık ocakları yasakta açık mı? Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor, kapanmada sağlık ocakları açık mı?

Sokağa çıkma yasağında sağlık ocakları açık mı, tam kapanmada sağlık ocağı çalışıyor mu? 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanma uygulanacak. Yasak kapsamında nerelerin muaf tutulacağı yasağa saatler kala meraka edilen konuların başını çekiyor. Vatandaşların en yakın sağlık kuruluşu olan sağlık ocağı ve aile hekimlerinin yasaktan muaf olup olmadığını sorguluyor. Sağlık ocakları yasakta açık mı, sağlık ocakları kaçta açılıyor?

Tam kapanma uygulamasında yasaktan muaf olan yerler sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı tam kapanma kararı alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasıyla İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın çerçevesini belirlediği genelgeyi yayımladı. Peki, tam kapanmada poliklinikler, sağlık ocakları ve dişçiler açık mı? Sağlık ocakları yasakta açık mı?

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışıp çalışmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sağlık kuruluşları yasaktan muaf tutulacak.

Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak. Bu kurumlardan hizmet alacak olan vatandaşlar durumu belgeleyerek evi ile gideceği sağlık kurumu arasında yasaktan muaf sayılacak. Tam kapanmada dişçiler de açık olacak.

SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA AÇILIYOR?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır.