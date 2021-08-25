Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğunun getirilmesinin ardından PCR testi hakkında yapılan araştırmalar arttı. 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı aşı olmayan öğretmenlerden haftada en az 2 kere PCR testi isteneceğini duyurdu. Öte yandan aşı olmayan üniversite öğrencileri, üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi talep edeceğini belirten Erdoğan konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." Dedi. 6 Eylül’de başlayacak olan PCR testi zorunluluğu ile ilgili en çok merak edilen ise testin nerelerde yapılacağı oldu. Sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu? PCR testi nerede yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşı olmayanlar için PCR testini zorunlu tuttu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de PCR testi zorunluluğunun 6 Eylül'den itibaren başlayacağı aktarıldı. PCR testi zorunluluğu henüz başlamadan aşı olmayanlar testlerin nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu? PCR testi nerelerde yapılır?

SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIR MI, PCR TESTİ NERELERDE YAPTIRILIR?

Sağlık ocağında PCR testi yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel kliniklerde yaptırılıyor.

PCR TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?

PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir. Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir. Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir. Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Labratuvarda çıkan sonuca göre kişinin pozitif ya da negatif olduğu belli olur.