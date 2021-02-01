Sağlık müdürü uyardı! 'Güneşli havada kamelyalarda mesafe unutuluyor'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Trabzon 'da polis ekipleri, kısıtlama kapsamında ana yollarda ve işlek caddelerde denetimler yapıyor. Kentte genel olarak kısıtlamaya uyulurken, merkez mahallelerde sitelerde yaşayan vatandaşların, site önlerinde kamelyalar önünde toplanıp kalabalıklar oluşturduğu görüldü.

Havanın mevsim normallerinin üstünde seyretmesini fırsat bilen bazı kişiler ise maske ve mesafe kurallarını uymayarak sokaklarda dolaştı. Alışveriş için marketlere giden vatandaşlardan bazılarının da mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği görüldü. Ayrıca merkeze uzak mahallelerde yaşayan bazı kişiler de cami önlerinde ve parkların etrafında toplanıp banklarda oturarak sohbet etti. Caddelerin boş olmasını fırsat bilen kişiler ise yol kenarlarındaki toprak alanda çöp yakarak bahçe işiyle uğraştı.

'TAKİP ETMEMİZ YETERLİ DEĞİL'

Sokağa çıkma yasaklarına uymayanlara seslenen Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Bu konuda ilgilileri uyardık ama bizim kollukla bu işin peşine takılmamız, arkadaşlarımızla takip etmemiz yeterli değil. Vatandaşın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Biz bu illetten topyekun kurtulabilmemiz için site bahçeleri olsun, apartmanlar olsun, evler olsun veya herhangi bir yerde temasın ortadan kaldırılıyor olması gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmadığı taktirde vakalar azaldığı gibi de artabilir" dedi.

'KAMELYALARDA OTURULUYOR'

Trabzon'da bazı vatandaşların hem sokağa çıkma yasaklarını hem de koronavirüs kurallarını hiçe saydığına dikkat çeken Dr. Hakan Usta, "Özellikle şehir merkezindeki site bahçelerinde topluca kamelyalarda oturma şeklinde 1-2 yerde benim de kendimce tespitim oldu. Gerekli uyarıları yaptık tabi ama biz gördüğümüzü yapabiliyoruz. Her siteye, her bahçeye bir görevli gönderebilme şansımız olmuyor. Vatandaşın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Biraz daha dişimizi sıkarsak bu illetten kurtulabileceğimizi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.