Sağlık müdürlüğü çalışanı, koronavirüse yenik düştü

İl Sağlık Müdürlüğü’nde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan Metin Öztürk, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle devlet hastanesine başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Öztürk, evinde karantinaya alınırken, tedavisine başlandı.

Sağlık durumu ağırlaşan Öztürk, 21 Mayıs’ta sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öztürk, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli olduğu öğrenilen Metin Öztürk'ün cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.