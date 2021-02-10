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Sağlık kuruluşları 1 Temmuz'dan itibaren e-fatura uygulamasına geçecek

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 12:49 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 12:49

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Adisyon gibi uygulamalar yaygınlaşacak.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
"e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu" kapsamına Sosyal Güvenlik  Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve  ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal  merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş  tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar,  eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme  merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel  kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları ve benzeri)  de alındı.
 
Buna göre, söz konusu kuruluşlar 1 Temmuz'dan itibaren, bu tarihten  sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma  fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçecek.
  
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak  2020'den itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30  bin lirayı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam  tutarı 5 bin lirayı) aşması halinde, söz konusu faturaların istisnai durumlar  haricinde, "e-Arşiv Fatura" olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali  üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları  sağlayarak izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla  düzenlenecek.
 
Söz konusu faturaların istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura  yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı  düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı  hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere  cezai hüküm uygulanacak.
 
e-İrsaliye Uygulaması
 
Tebliğ ile "e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi" kapsamında da  düzenlemeler yapıldı.
  
1 Ocak 2020'den itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listedeki  malların imali, ithali, teslimi ve benzeri faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans  alanlar, kanuna iliştirilen listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,  maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden  üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler,  demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını yapanlar, Gübre Takip  Sistemi'ne dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin  toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların  sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından, ilgili hesap dönemi brüt satış  hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon ve üzeri olan  mükellefler ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye  uygulamasına geçmeleri gerekecek. Bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk  irsaliyelerini istisnai durumlar haricinde e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve  kayıtlı kullanıcılardan bu şekilde almaları zorunlu olacak.
 
e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması da "döviz alım ve satım  faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat  gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerce kağıt ortamda  düzenlenen Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi'nin elektronik ortamda  düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda  iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren  uygulama" olarak yeniden tanımlandı.
 
e-Adisyon Uygulaması
 
Tebliğe "e-Adisyon Uygulaması" başlıklı bölüm eklendi.
 
Masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı  esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane,  gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt  ortamda düzenlenen "adisyonun" elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve  ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda  iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin düzenlemeler bu uygulama kapsamında yer  alacak.
 
Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık  veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en  az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da "ebelge.gib.gov.tr" internet  adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye  yetkili olacak.
 
Yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve  duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına dahil olmaları  gerekiyor. Uygulamaya süresi içinde geçmeyen ile bu kapsamda düzenlenmesi gereken  adisyonu istisnai durumlar haricinde e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeyen  mükellefler (kağıt adisyon olarak düzenleyenler dahil) hakkında Kanunda öngörülen  cezai hükümlere başvurulacak.
 
Mali mühür
 
Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilen  elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi  konusunda belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Mali  Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu"nda açıklanan teknik  koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda  yetkilendirebilecek. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet  sağlayıcı kuruluşlar "ebelge.gib.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.
 
Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak noter  aracılığıyla, taahhütlü mektup, telgraf veya güvenli elektronik imza kullanılarak  kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal  işlemlerinin 1 Mayıs'tan itibaren, "ebelge.gib.gov.tr" internet adresinde  yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik  ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu olacak.
 
Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu  getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge  uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya  dahil olmamaları halinde "GİB Portal Yöntemine" göre kullanıcı hesaplarını re’sen  tanımlayabilecek.

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