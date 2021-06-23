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Sağlık çalışanlarını ilgilendiren flaş karar! 1 Temmuz'da...

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 12:47 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 13:53

Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren karar! Bakanlık duyurdu. 1 Temmuz itibarı ile kısıtlama kaldırılıyor. Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.


Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli  personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar 1 Temmuz itibarıyla  yürürlükten kaldıracak. 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda,  Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının  önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla  düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.
Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez  ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle  yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart  2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.
 
Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin  taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı  duyuruldu.
 

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