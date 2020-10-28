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Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası

AA |  28 Ekim 2020 Çarşamba - 15:03 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 15:03

Beykoz'daki Nurullah Baldöktü Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) gelerek çocuğunun kullandığı ilacın kendi adına yazılmadığı gerekçesiyle sağlık personeli ile bir vatandaşı darbeden, doktor ve hemşirelere de hakaret ve tehditte bulunan hasta yakını 23 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.


Nurullah Baldöktü Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı hasta Atilla Murat  Sağıroğlu, 10 Ekim 2019'da başka bir ASM'ye kayıtlı çocuğuna ilaç yazdırmak üzere  merkeze geldi.
 
Hekim ve personel tarafından hasta yakınına, bu merkeze kayıtlı  olmayan ve şahsen bulunmayan hasta adına ilaç yazılamayacağı bilgisi verilirken,  kayıt formu doldurulması halinde yardımcı olunabileceği de anlatıldı. İlacın  kendi üzerine yazılmasında ısrar eden hasta yakını, doktorun bu konuda bir şey  yapamayacağını belirtmesi üzerine hakaret ederek merkezden ayrıldı.
 
Kısa süre sonra merkeze geri gelen hasta yakını Sağıroğlu, sekreter  Sümeyra Akdemir ile bu konuda tartıştı. Bunun üzerine yaşanan arbedede hasta  yakını, sağlık personeli ile bir vatandaşı darbetti.
 
Polis ekiplerince gözaltına alınan Sağıroğlu, tutuklanarak cezaevine  gönderildi. Yaklaşık 1 ay sonra tahliye edilen Sağıroğlu hakkında Beykoz  Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlandı.
 
İddianamede, sanık Sağıroğlu'nun başkası adına ilaç yazamayacağını  söylemesi üzerine sekreter olarak görev yapan Sümeyra Akdemir'e hakaret ederek  vurduğu, bu sırada muayene olmak için orada bulunan müşteki Yaşar Türkyılmaz'ın  ise sanığı engellemek için masayı önüne çektiği aktarıldı.
 
Kendisinin engellenmesine sinirlenen sanığın, müşteki Yaşar  Türkyılmaz'a da vurmaya başladığı, sanığın ardından aile sağlığı merkezinde  bulunan doktor, hemşire ve ebe olarak görev yapan 6 kişiye karşı da zincirleme  şekilde hakaret ederek, öldüreceği yönünde tehditte bulunduğu belirtildi.
 
Olay nedeniyle müştekiler Sümeyra Akdemir ve Yaşar Türkyılmaz'ın basit  tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığı bilgisi verilen iddianamede  sanık Atilla Murat Sağıroğlu'nun "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret"  suçlarından toplam 3 yıl 1 aydan, 10 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması  istendi.
 
Sağlık personelinin avukatlık ücreti de sanıktan alınacak
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine sanık Sağıroğlu Beykoz  2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Son sözünde yaşanan olay  nedeniyle pişman olduğunu belirten sanık Sağıroğlu, beraatine karar verilmesini  istedi.
 
Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Sağıroğlu'nu müştekiler Sümeyra  Akdemir ve Yaşar Türkyılmaz'a karşı "basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle  toplam 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
 
Mahkeme sanık Sağıroğlu'nu, aile sağlığı merkezinde doktor, hemşire ve  ebe olarak görev yapan 6 kişiye karşı "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği  gerekçesiyle 12 bin 380 lira para cezasına mahkum etti.
 
Sanık Sağıroğlu'nu aynı müştekilere yönelik "tehdit" suçunu işlediği  gerekçesiyle de 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı da 5 bin  240 lira adli para cezasına çevirdi.
 
Sanık Sağıroğlu'nun işlediği suçlar nedeniyle toplam 23 bin 620 lira  adli para cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme, yasal şartları  oluşmadığı gerekçesiyle para cezalarını ertelemezken, adli sicil kaydını göz  önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına  hükmetti.
 
Öte yandan mahkeme, Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar  Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik  kapsamında, 3 bin 400 lira olan vekalet ücretinin de sanıktan alınarak İstanbul  İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesini kararlaştırdı.
 
"Bu kararlarla birlikte cezaların daha etkili olacağı ortadadır"
Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Orkun Burak Uğurlu, sağlık  çalışanlarına karşı gerçekleştirilmiş olan hakaret, tehdit ve yaralama  suçlarından Beykoz Asliye Ceza Mahkemesinden çıkan yüksek meblağdaki adli para  cezalarının bu suçun mağduru olan sağlık çalışanlarını memnun edeceğini ifade  ederek, "Söz konusu para cezaları için herhangi bir erteleme veya hükmün  açıklanmasının geriye bırakılması kararı da verilmediği için caydırıcılığı  katbekat artmıştır. Bu tarz suçlarda failler işledikleri fiillerden ceza  almayacaklarını düşünerek eylem ve hareketlerine devam ederken, bu kararlarla  birlikte cezaların daha etkili olacağı ortadadır." ifadelerini kullandı.
 
Avukat Cansın Yönet de kamu adına görevini ifa eden sağlık  çalışanlarına karşı sözlü ve fiziksel şiddet karşısında verilecek cezalarda ancak  alt sınırdan uzaklaşarak, seçenek yaptırımlar ve cezai indirimler uygulanmadan  emsal nitelikte kararlar verilmesi durumunda hukuki koruma sağlanacağını söyledi.
 
Yönet, mahkeme kararlarının canın emanet edildiği sağlık çalışanlarına  karşı görevlerini yaparken karşılaştıkları sözlü ve fiziksel şiddeti önleyici ve  caydırıcı nitelikte yaptırımlar olması gerektiğini belirterek, "Sadece günümüzde  gündeme gelen sağlık çalışanlarına karşı şiddetin aslında geçmişten günümüze  sürekli olarak yaşandığı gerçeğini göz önünde bulundurarak zor şartlar altında  kamuya hizmet eden sağlık çalışanlarına özel olarak şiddeti önleyici, caydırıcı  yaptırımlar düzenleyen bir yasa çıkartılması gerekmektedir. Bu şekilde giderse  kendi canları için endişe eden sağlık çalışanlarından, bizlerin canımızı  kurtarmasını bekleyemeyiz." değerlendirmesini yaptı.
 
"Karar bizi mutlu etti"
Olayda darbedilen Sümeyra Akdemir de "Bu karar yaşadığım travmanın  etkilerini tabii ki silemez. Örnek teşkil eden bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu  zorlu süreçte insanların bize şiddetle geri dönüş yapmalarını değil de açıkçası  içlerinden gelerek desteklemelerini talep ediyoruz. Yaptığımız işi biz insanlar  için yapıyoruz, onların bize şiddetle karşılık vermelerini istemiyoruz. Ekip  arkadaşlarım ve ben verilen karardan memnunuz. En azından davayı kazandık. Bizim  ve Yaşar amcanın yararına oldu, o bizden daha fazla yara almıştı. Yaşadığımız  şeyleri karşılamaz tabii ki ama en azından karar bizi mutlu etti." diye konuştu. 
 
Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Huriye Soykan da "Ben bu kadar  yüksek bir şey beklemiyordum açıkçası. Bu tür durumlarda genellikle hafifletici  sebeplerden dolayı daha az ceza veriliyordu. Burada bunu yaşamadığımız için ben  çok mutluyum açıkçası. Bu sonucun emsal teşkil edeceğini düşünerek sonuçtan mutlu  olduğumu söyleyebilirim." dedi.

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