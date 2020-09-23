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Sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili flaş gelişme!

23 Eylül 2020 Çarşamba - 12:53 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 13:06

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan eylemlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik  saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına  alındı.

OLAY

Olay, Ankara Keçiören ilçesinde bir berberde meydana geldi. Tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntülerde, meslektaşlarının A.Ö.’nün yakınları tarafından saldırıya uğramamak için kendilerini bir bölüme kapatarak sedye ile korumaya çalıştığı görüldü.



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Sağlık çalışanları saldırı ankara hastane
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