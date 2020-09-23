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Sağlık çalışanlarına saldırı girişimi ile ilgili tutuklama talebi!

23 Eylül 2020 Çarşamba - 17:59 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 17:59

Savcı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.
 
Kamera kayıtlarında olaylara karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
 
2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
 
Savcı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti. 

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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi tutuklama soruşturma
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