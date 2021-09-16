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Sağlık çalışanlarına müjde! Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 18:02 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 18:02

İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek.


İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis  2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.
 
Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ve  İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve  temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto  edilen karar yeniden gündeme geldi.
 
Komisyon, kararın yeniden meclisten geçmesi ve oluşacak zarar için de  İSPARK'a sübvanse ödemesi yapılmasının uygun olduğunu bildirdi.
 
Yapılan tartışmaların ardından gündem maddesi, meclis üye tam  sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ''ısrar kararı'' olarak kabul edildi.
 
 

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İstanbul İSPARK toplu ulaşım ücretsiz Sağlık çalışanları
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