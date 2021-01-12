Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı? Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021 ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı, devam edecek mi? Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar alındı. Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Yayımlanan bilgilere göre ek ödeme tutarı, çalışanların hesabına yatırılacak. Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı, devam edecek mi soruları yanıt buldu. Sağlık personeline ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık personeline 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Peki, sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme tutarı, 1 Kasım 2020 tarihi dikkate alınarak hesaplara yatırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

Yeni kararla birlikte ek ödeme imkânı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021 ne kadar?

Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.