Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararnamesi yayımlandı!

Sağlık çalışanlarına ek ödeme konusu uzun süredir gündemden düşmüyordu. Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Sağlık çalışanların ek ödeme ne kadar olacak?

1 Ağustos 2020’den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığında yapılan yeni düzenlemeye göre, yapılacak ödeme tutarı ile toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek. Sağlık personellerine ödenecek ek ödeme kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

KAPSAMI VE ORANI SAĞLIK BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın yakalanan personelin çalışmadığı günler, mesai içi sayılacak. Resmi Gazete yayımlanan karar göre, 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE KADAR?

Yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek. Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.