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Sağlık çalışanlarına ceza kesildiği iddiasına yalanlama

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:27 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 19:27

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, tam kapanma sürecinde "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.


İnce, sosyal medya hesabından, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini içeren açıklamasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:
 
"TTB dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz."

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