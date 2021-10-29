Koronavirüs salgınında yoğun ve zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz ulaşım hakkı ile ilgili yeni bir karar alındı. Ücretsiz toplu taşıma hakkının ne kadar daha yürürlükte kalacağı sağlıkçılar tarafından merak ediliyordu. Peki, Sağlık çalışanları ulaşım ücretsiz mi? Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım uzatıldı mı, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ne zamana kadar geçerli?

Koronavirüsle mücadeleden en çok etkilenen sağlıkçılar, bu zorlu sınavı hayatlarını riske atarak geçirdi. Salgın sürecinde minnet göstergesi olarak sağlıkçılara bazı kolaylıklar sağlandı. Sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz kullanması da bunlardan biriydi. Peki, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ne zamana kadar geçerli? Sağlık çalışanları ulaşım ücretsiz mi, ücretsiz ulaşım uzatıldı mı?

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.