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Sağlık çalışanı Ferdane Bilgin koronavirüse yenik düştü

30 Kasım 2020 Pazartesi - 13:08 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 13:08

Koronavirüs tedavisi gören Hatay İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ferdane Bilgin'in hayatını kaybettiği bildirildi. Vefat haberi sonrası AK Parti Hatay Milletvekili ve Hatay İl Sağlık Müdürü açıklama yaptı.


Bir sağlık personel daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu duyurdu.
 
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ferdane Bilgin hayatını kaybetti.
 
AK Partili Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
 
Bir Sağlık Personelimizi Daha Kovid19 Nedeniyle Kaybetmenin Üzüntüsü İçindeyiz
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#HatayİlSağlıkMüdürlüğü Personeli Ferdane Bilgin Hanımefendi, Covid19 Rahatsızlığı Sebebiyle Hakka Rücu Etti
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Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sağlık Camiamıza #Başsağlığı Diliyorum
 
 
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA
 
Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat da yaptığı açıklamada, 'Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı personellerimizden Ferdane BİLGİN, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum' dedi.
 

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Ferdane Bilgin koronavirüs Sağlık çalışanı
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