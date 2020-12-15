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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alıyor!

15 Aralık 2020 Salı - 11:37 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 11:40

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı kadro ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Resmi Gazete Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı ilanı ve detayları...


Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı kadro ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne profesör, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve  araştırma görevlisi kadrolarına 407 akademik personel alınacak. Peki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte akademik personel alımı başvuru şartları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı...
 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik birimlerine 407 öğretim elemanı alıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, profesör, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve  araştırma görevlisi kadrolarına akademik personel alınacak.
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel ilanına başvuru yapacak adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor. Başvurular ilanın  yayım  tarihinden (15 Aralık 2020)  itibaren  15  gün  içinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular 29 Aralık tarihinde sona erecek. 
 
ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI!
 
Profesör  kadrosu  daimi  statüde  olup,  başvuracak  adayların  “Başlıca  Araştırma  Eserini”  belirttiği  başvuru  formunu,  özgeçmişlerini,  noter  tasdikli Doçentlik  belgesi  ile  başvuru  formunda  istenen  diğer  belgelere  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  6  (Altı)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Belleği (USB)  ekleyerek  hazırladıkları  dosya  ile  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  başvurmaları gerekmektedir.
 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgesi ile başvuru formunda istenen diğer  belgelere  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  4 (Dört)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Belleği  (USB)  ekleyerek  hazırladıkları  dosya  ile  ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; diğer kadrolar için ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 
Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adayların  ALES'ten  en  az  70,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekiyor. 
 
İlanda istenen şartlar şu şekilde belirtildi:
 
"Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir."
 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ön değerlendirme sonucu 5 Ocak'ta açıklanacak. Giriş sınavı tarihi 08 Ocak olarak belirlendi. Nihai değerlendirme sonucu ise 13 Ocak'ta açıklanacak. Sonuçlar http://www.sbu.edu.tr/ adresinde ilan edilecek. 
 
 
 

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