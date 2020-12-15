Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alıyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı kadro ilanı yayınlandı. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne profesör, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 407 akademik personel alınacak. Peki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte akademik personel alımı başvuru şartları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik birimlerine 407 öğretim elemanı alıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, profesör, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına akademik personel alınacak.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel ilanına başvuru yapacak adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekiyor. Başvurular ilanın yayım tarihinden (15 Aralık 2020) itibaren 15 gün içinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular 29 Aralık tarihinde sona erecek.

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI!

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik belgesi ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgesi ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; diğer kadrolar için ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ALES 'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekiyor.

İlanda istenen şartlar şu şekilde belirtildi:

"Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir."

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ön değerlendirme sonucu 5 Ocak'ta açıklanacak. Giriş sınavı tarihi 08 Ocak olarak belirlendi. Nihai değerlendirme sonucu ise 13 Ocak'ta açıklanacak. Sonuçlar http://www.sbu.edu.tr/ adresinde ilan edilecek.