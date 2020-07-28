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Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 11:21 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 11:21

Sağlık Bakanlığından, Kurban Bayramı'nda etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarının ihmal edilmemesi uyarısında bulunuldu.


AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, tatlı,  şeker ve kırmızı et tüketiminin miktarının ve sıklığının arttığı  Kurban  Bayramı'nda, şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı  olanların beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor.
 
Bayramda, sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine,  porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli alınmasına her zaman özen  gösterilmesi önem taşıyor.
 
Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için  kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişilerin bayramda yağsız  veya az yağlı etleri tercih etmeleri ve aşırıya kaçmaması öneriliyor.
 
Kurban eti nasıl tüketilmeli
Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de  sindirimde zorluğa yol açıyor.
 
Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalarının kurban etlerini hemen  tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada  pişirme yöntemiyle tüketilmesi gerekiyor.
 
Sakatat tüketiminin de arttığı Kurban Bayramı'nda özellikle kolesterol  hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerin sakatat tüketiminden  kaçınmaları isteniyor.
 
Kurban eti nasıl pişirilmeli
Kurban Bayramı'nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme  yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde  haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmesi, kızartmalardan kaçınılması  uyarısında bulunuluyor.
 
Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yönteminin çeşitli  "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi  gerekiyor.
 
İyi kalite proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminler  içeren ancak C ve E vitamininden yoksun olan etin sebzelerle birlikte pişirilmesi  veya yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için önem taşıyor.
 
Etle yapılan yemeklerin kendi yağı ile pişirilmesi ve ilave yağ  eklenmemesi özellikle kuyruk yağı ve tereyağının et yemeklerinde kullanımından  kaçınılması, etlerin ızgara pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklığın eti  yakmayacak ve kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanması öneriliyor.
 
Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesine, bazı  zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığının akıldan  çıkarılmamasına vurgu yapılıyor.
 
Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli,  muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen  kurallarının ihmal edilmemesi uyarısında bulunuluyor.
 
Kurban etleri nasıl saklanmalı
Kesilen etlerinin korunması ve saklanması insan sağlığı açısından çok  önem taşıyor. Bu bakımdan, etin kesim sonrasında hijyen kurallarına ve pandemi  sürecinde uygun sosyal mesafeye dikkat edilip en kısa sürede soğutulma ve  parçalama işleminin gerçekleştirilmesi, buzdolabında dinlendirilmesi sonrasında  dondurularak saklanması öneriliyor.
 
Kurban etlerinin büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak  şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılması  ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerekiyor.
 
Kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinler olan etlerin  dondurulduktan sonra tekrar çözünmesinin bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı  oluşturabileceği bu nedenle sağlığı tehdit edebileceğine dikkat çekiliyor.
 
Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyve  doğranmaması gerekiyor.
 
Bayramlarda da etin, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun  miktarda, çeşitlilik yaratmak için diğer besin grupları olan "süt (süt, yoğurt,  ayran, peynir vb) grubu", "ekmek (tahıl; makarna, bulgur, pirinç ) grubu", "sebze  grubu" ve "meyve grubu" ile aynı öğünde tüketilmesine özen gösterilmesi  gerekiyor.
 
Besin güvenliği sağlamada etlerin kurbanlık olarak kesiminden  hazırlanması pişirilmesi ve tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda hijyen ve  sanitasyona dikkat edilmesi, hayvanın kesimi ve etin işlenmesi sırasında maske  kullanılması, el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi öneriliyor.
 

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