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Sağlık Bakanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 1:25 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 1:25

Sağlık Bakanlığı, mesleki uygulamalı sınav ile sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sözleşmeli personel istihdam edecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez  teşkilatında çalıştırılmak üzere kameraman (1), grafiker (1), programcı (1) ve  büro personeli (2) alımı gerçekleştirilecek.
 
Kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, diğer pozisyonlar  için ise sözlü sınav ile yapılacak personel alımına ilişkin başvuru şartları,  istenen belgeler, sınav konuları, sınav tarihi, sınav yeri ve diğer hususlara  ilişkin bilgiler, "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ve  "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.
 
Adaylar, başvurularını dijital ortamda 11-15 Ekim tarihleri arasında  e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer  Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek. Posta  ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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Sağlık Bakanlığı mesleki uygulamalı sözlü sınav sonuçları
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