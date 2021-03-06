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Sağlık Bakanlığı vaka haritası! İllere göre vaka sayıları belli oldu!

06 Mart 2021 Cumartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 17:39

Sağlık Bakanlığı'nın Covid 19 internet sitesi üzerinden illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) Türkiye tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, vaka sayılarındaki yükseliş son tabloda dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs haftalık vaka sayısı tablosunu sosyal medyadan paylaştı. Yüksek riskli bölgelerde yer alan korkutan artış güncellenen haritada yer aldı. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nde vaka sayıları arttı. Peki, Sağlık Bakanlığı vaka haritasında son durum ne? Vaka sayıları arttı mı? İllere göre vaka sayıları belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı illere göre yeni vaka sayıları ve 6 Mart il il koronavirüs haritası...


Sağlık Bakanlığı duyurdu. Koronavirüs tablosunda bazı illerde korkutan artış görülüyor. Normalleşme sürecine geçtiğimiz bugünlerde risk durumları Sağlık Bakanlığı'nın Covid 19 internet sitesi üzerinden illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) paylaşılmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı vaka haritasında son durum ne? Vaka sayıları arttı mı?  İllere göre vaka sayıları belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı illere göre yeni vaka sayıları ve 6 Mart il il koronavirüs haritası...
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. Vaka sayısı tablosunda 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi. 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.
 
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin risk durumlarını harita üzerinden paylaştı. 20-26 Şubat haftası koronavirüs haritasında Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize vaka sayısı en yüksek iller oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek koronavirüs salgınının değerlendirmesini yaptı. Koca, polikliniklerde hasta artışı olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
 
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.
 
FAHRETTİN KOCA GÜNCEL TABLOYU PAYLAŞTI 
 
Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.
 
 

İl Adı

Sayı

Adana

53,22

Adıyaman

140,88

Afyon

47,63

Ağrı

24,47

Aksaray

140,89

Amasya

183,91

Ankara

54,83

Antalya

82,05

Ardahan

70,71

Artvin

109,14

Aydın

49,42

Balıkesir

172,46

Bartın

75,89

Batman

8,87

Bayburt

39,07

Bilecik

65,38

Bingöl

17,04

Bitlis

29,06

Bolu

68,30

Burdur

105,21

Bursa

58,55

Çanakkale

107,29

Çankırı

22,87

Çorum

44,71

Denizli

38,81

Diyarbakır

19,85

Düzce

55,60

Edirne

180,01

Elazığ

35,72

Erzincan

31,14

Erzurum

52,22

Eskişehir

48,27

Gaziantep

44,40

Giresun

282,14

Gümüşhane

151,73

Hakkari

5,35

Hatay

61,95

Iğdır

24,84

Isparta

47,24

İstanbul

111,57

İzmir

66,47

Kahramanmaraş

41,52

Karabük

41,46

Karaman

55,31

Kars

25,27

Kastamonu

65,63

Kayseri

97,72

Kırıkkale

62,43

Kırklareli

116,94

Kırşehir

40,32

Kilis

163,17

Kocaeli

112,25

Konya

150,98

Kütahya

85,31

Malatya

53,22

Manisa

50,81

Mardin

10,88

Mersin

100,82

Muğla

65,75

Muş

23,84

Nevşehir

35,41

Niğde

82,58

Ordu

280,27

Osmaniye

173,91

Rize

208,21

Sakarya

139,93

Samsun

348,36

Siirt

12,08

Sinop

314,15

Sivas

24,06

Şanlıurfa

16,03

Şırnak

5,76

Tekirdağ

111,19

Tokat

228,82

Trabzon

226,14

Tunceli

26,37

Uşak

10,83

Van

17,49

Yalova

134,76

Yozgat

35,55

Zonguldak

64,61

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