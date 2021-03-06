Sağlık Bakanlığı vaka haritası! İllere göre vaka sayıları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı'nın Covid 19 internet sitesi üzerinden illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) Türkiye tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, vaka sayılarındaki yükseliş son tabloda dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs haftalık vaka sayısı tablosunu sosyal medyadan paylaştı. Yüksek riskli bölgelerde yer alan korkutan artış güncellenen haritada yer aldı. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nde vaka sayıları arttı. Peki, Sağlık Bakanlığı vaka haritasında son durum ne? Vaka sayıları arttı mı? İllere göre vaka sayıları belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı illere göre yeni vaka sayıları ve 6 Mart il il koronavirüs haritası...

Sağlık Bakanlığı duyurdu. Koronavirüs tablosunda bazı illerde korkutan artış görülüyor. Normalleşme sürecine geçtiğimiz bugünlerde risk durumları Sağlık Bakanlığı'nın Covid 19 internet sitesi üzerinden illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) paylaşılmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı vaka haritasında son durum ne? Vaka sayıları arttı mı? İllere göre vaka sayıları belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı illere göre yeni vaka sayıları ve 6 Mart il il koronavirüs haritası...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. Vaka sayısı tablosunda 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi. 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Giresun, Samsun, Trabzon, Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin risk durumlarını harita üzerinden paylaştı. 20-26 Şubat haftası koronavirüs haritasında Ordu Rize vaka sayısı en yüksek iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul 'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek koronavirüs salgınının değerlendirmesini yaptı. Koca, polikliniklerde hasta artışı olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.

FAHRETTİN KOCA GÜNCEL TABLOYU PAYLAŞTI

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.