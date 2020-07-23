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Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları – Yhgm 23 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin yer değiştirme sonuçları (Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonucu sorgulama)
23 Temmuz 2020 Perşembe - 18:24 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 18:24
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları, bugün Bakanlık tarafınca gerçekleştirilen canlı yayınından takip edildi. Haziran ve temmuz aylarında alınan başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı il dışı atama kurası gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kura çekilişi 23.07.2020 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır." Denildi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı il dışı tayin sonuçları nasıl sorgulanır?
Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz tayin sonuçları araştırması devam ediyor. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları 29 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Başvurusu ret olanların ilanı ise PBS üzerinden 14 Temmuz'da yapıldı. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi ise 23 Temmuz'da tamamlandı. Sağlık Bakanlığı il dışı tayin kurası çekildi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin yer değiştirme sonuçları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı il dışı tayin 2020 Temmuz sonuçları hakkında merak edilenler…
SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI
Bakanlık sonuçların https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacağını duyurdu.
SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI TAYİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı sayfasında şu duyuru yapıldı;
"Kura çekilişi 23.07.2020 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır."