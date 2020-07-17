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Sağlık Bakanlığı tabloyu paylaştı! En riskli yaş aralığı açıklandı
Sağlık Bakanlığının geçtiği günlük raporda vaka sayılarının arttığı iller-bölgeler yer alırken, hastalığa en çok yakalanan yaş aralığı da paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı. Ayrıca Bakanlık raporunda vaka sayısının en fazla olduğu yaş aralığını da yer aldı