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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! Sözleşmeli bilişim personel alımı şartları ve başvuru tarihleri

08 Kasım 2021 Pazartesi - 8:48 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 8:48

Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek. İşte aranan şartlar ve başvuru tarihleri...


Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

 

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