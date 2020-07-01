Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2020 sonuçları - KPSS 2020/8 tercih sonuçları (Sağlık Bakanlığı KPSS atama sonuçları)

Sağlık Bakanlığı 16 Haziran'da taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını duyurmuştu. ÖSYM de tercihleri başlattığını ilan etmişti. ÖSYM Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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