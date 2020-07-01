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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2020 sonuçları - KPSS 2020/8 tercih sonuçları (Sağlık Bakanlığı KPSS atama sonuçları)

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:07 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 12:24

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurmasının ardından, adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yaptı. Adaylar sabırsızlıkla yerleştirme sonuçlarını bekliyordu ki, ÖSYM sonuçları ilan etti.


Sağlık Bakanlığı 16 Haziran'da taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanını duyurmuştu. ÖSYM de tercihleri başlattığını ilan etmişti. ÖSYM Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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