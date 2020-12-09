Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! İstifa sonrası atama başvuruları yarın sona eriyor!

Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu. Bakanlık kamu kurumlarında çalışmış sağlık memuru, sağlık teknikeri, laborant, ebe ve hemşire kadrolarından, çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılmış olanlar için istifa sonrası açıktan atama kurası başvuru sürecini başlattı. Sağlık Bakanlığı 2020 istifa sonrası açıktan atama kurası başvuruları yarın sona eriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı atama başvurusu ile ilgili tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı atama başvurusu için son günlere girildi. Kamu kurumlarında çalışmış ancak istifa eden sağlık memuru, sağlık teknikeri, laborant, ebe ve hemşire kadrolarında çalışanlar açıktan atama yoluyla istihdam edilecek. Sağlık personeli alımı için Sağlık Bakanlığı 2020 yılı istifa sonrası açıktan atama kurası ilanı yayınladı. Personel alımı için başvurular yarın sonra erecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır? İşte istifa sonrası açıktan atama kurası başvuru şartları ve PBS başvuru ekranı...

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında ilan edilen unvanlarda çalışmış ve çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için açıktan atama yapılacağını duyurdu. Bakanlık, adayların yerleştirme işlemleri ile ilgili takvimi yayınladı.

İlan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı personel atamaları noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstifa sonrası açıktan atama başvuruları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında yani 10 Aralık 2020 Perşembe Saat 18:00’e kadar PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler.

Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler arasında;

- En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.) (Onaylı Hizmet Cetveli olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)

- Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi suretini,

- Adli sicil kaydı belgesini, (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.) başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek. İstifa sonrası atama kurası için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edildi. Adaylar, PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabilecek.

Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 11.12.2020– 16.12.2020 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunabilecek.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabilecekler. Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Yerleşenlerin atamaları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 20/02/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde değişiklik yapan 24/03/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki kararı gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıktan atama izinlerinin alınmasından sonra yapılacak.

Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI YAPILACAK KADROLAR

- Sağlık Memuru (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

- Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

- Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı, unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

- Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

- Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

- Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

- Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

- Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) veya Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

- Laborant unvanına; Ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı - tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Laborant unvanında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

- Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

- Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) veya Hemşire unvanına, hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat edebileceklerdir.

- Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.

- Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “sağlık memuru” unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “sağlık teknisyeni” olarak atanacaklardır

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edecekler.

KURADA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

- Sisteme yüklenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.

- Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)

- Vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)