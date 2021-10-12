Sağlık Bakanlığı duyurdu. Koronavirüs ile ilgili flaş karar! Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.
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Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! Flaş karar, tamamen değişti
12 Ekim 2021 Salı - 15:55 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 15:55