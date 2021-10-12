12 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.422 0.38 EURO 10,4070 0.09
USD 9,0050 0.05 ALTIN 509,090 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! Flaş karar, tamamen değişti

12 Ekim 2021 Salı - 15:55 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 15:55

Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve yeni karar kamuoyu ile paylaşıldı. Önemli bir değişikliğe imza atıldı. Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberindeki güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.


Sağlık Bakanlığı duyurdu. Koronavirüs ile ilgili flaş karar! Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

 

ETİKETLER

aşı korona karar hamile
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.