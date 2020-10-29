Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 12 bin kişiye iş fırsatı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca yaptığı açıklamada bir de müjde vererek, önümüzdeki hafta 12 bin sağlık çalışanı alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, başvurular ne zaman?

