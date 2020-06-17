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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ve başvuru ekranı!

17 Haziran 2020 Çarşamba - 15:04 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 15:56

Sağlık Bakanlığı'na 3 bin personel alımı için tercih başvuruları başladı. ÖSYM 3 bin sağlık personeli ataması için tercih kılavuzunu yayınladı. Sağlık bakanlığı başvuru işlemleri 22 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ve başvuru ekranı...


Sağlık Bakanlığı'na 3 bin personel alımı için başvurular başladı. ÖSYM KPSS 2020/8 tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar başvurularını 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ve başvuru ekranı...
 
ÖSYM, Sağlık Bakanlığınca İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması için aday tercih işlemlerini başlattı. Adaylar tercihlerini 22 Haziran'a kadar yapabilecek.
 
ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu yayımlandı.
 
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/ 8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
 
Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
 
Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
 
Tercih işlemleri, KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.
 
 
TERCİH ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARDAN ÖDEME YAPILACAK?
 
Tercih işlemleri için adaylar 20 TL ödeme yapacak. Ödeme yapılacak bankalar ise şöyle;
 
"Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)"

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