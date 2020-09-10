Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı! KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu!

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı. ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'na sağlık alanı dışındaki kadrolara alım yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte ÖSYM KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu!

Sağlık Bakanlığı sağlık alanı dışındaki kadrolarda mühendis, şoför, mimar gibi pozisyonlara personel alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu bilgileri...

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı. Sağlık Bakanlığı'na sağlık alanı dışında alınacak kadrolar için tercihler ÖSYM tarafından alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri ile ilgili duyuru yayınladı. ÖSYM tarafından personel alımına ilişkin duyuru şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."