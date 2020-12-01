Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 12 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları!

Sağlık Bakanlığı 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. 12 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları ve 12 bin sağlıkçı alımı kadro dağılımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 12 bin sağlıkçı alımı kadro dağılımı belli oldu mu? 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı!

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı 'nın 12 bin sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 12 bin sağlıkçı alımı kadro dağılımı belli oldu mu? 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı!

Resmi Gazete'de yayımlanan 12 bin sağlıkçı alımına ilişkin Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına göre, biyalog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve upraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında alım yapılacak.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS -2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecek. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre

dağılımı yayınlandı.