Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 | Branş dağılımı belli oldu! 12 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

12 bin sağlık personeli alımı atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca branş dağılımını açıklarken, kuranın detaylarını da paylaştı. Peki, 12 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020

12 bin sağlık personeli alımı merakla atama haberini beklerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımına yönelik açıklama yaptı. Bakan Koca dün 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımının nasıl olacağını açıkladı. 12 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

12 bin personel alımı tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı atama için de bir tarih paylaşmadı. Ancak atamalar tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından mülakatsız yapılacak.

BAKAN KOCA’DAN BRANŞ AÇIKLAMASI

Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır.

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