02 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.338 0.94 EURO 9,4250 -0.32
USD 7,8200 -0.14 ALTIN 459,380 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı personel alımı! 12 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları ve ÖSYM başvuru ekranı

02 Aralık 2020 Çarşamba - 12:33 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 12:34

Sağlık Bakanlığı 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. 12 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları ve 12 bin sağlıkçı alımı kadro dağılımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 12 bin sağlıkçı alımı kadro dağılımı belli oldu mu? 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı!


Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 12 bin sağlıkçı alımı kadro dağılımı belli oldu mu? 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı!
 
 
Resmi Gazete'de yayımlanan 12 bin sağlıkçı alımına ilişkin Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına göre, biyalog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve upraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında alım yapılacak. 
 
12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık  Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için  adaylardan tercihlerini almaya başladı.  Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar  ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak.
 
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık  Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B  maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. 
 
Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar  tercihlerini, bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecek. Tercihler, 7 Aralık  saat 23.59'da sona erecek.
 
 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet  adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice  incelemeleri gerekiyor. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. 
 
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre
dağılımı yayınlandı.
 
 
 
12 BİN SAĞLIKÇI ALIMI KADRO DAĞILIMI! 
 

ETİKETLER

12 bin sağlıkçı alımı kadro dağılımı 12 bin sağlık personeli alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı 12 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu ÖSYM sağlık personeli alımı tercih kılavuzu Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır 12 bin sağlıkçı alımı branş dağılımı sağlıkçı alımı personel alımı sağlık personeli alımı Sağlık Bakanlığı KPSS ÖSYM Sağlık Bakanlığı kılavuzu sağlıkçı alımı 2020 12 bin sağlıkçı alımı kadro dağılımı 2020 1 Aralık 2020 1 Aralık iş ilanları Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları Sağlık Bakanlığı alım Sağlık Bakanlığı sosyal çalışmacı alımı Sağlık Bakanlığı hemşire alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı Sağlık Bakanlığı personel
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.