Sağlık Bakanlığı personel alacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atama açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı sağlık personeli ataması yapacak. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, sağlık personeli atama müjdesini duyurdu.
SAĞLIKÇI ATAMALARI NE ZAMAN?
Basın mensuplarının sağlıkçı atamalarının ne zaman olacağı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, “Sayı netleşmedi, ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki birkaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağı ile ilgili bir açıklama da yapılmış olur. Biraz daha sabredelim çok uzamayacak” ifadelerini kullandı.
UZMANLIK SINAVI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YOLDA!
Asistanlarla ilgili yeni gelişmeler olup olmayacağının sorulması üzerine cevap veren Koca, “Asistanlarımızın görev yükünün farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak olan sınav dahil olmak üzere, asistanlık yani uzmanlık sınavı ve asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içerisinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sınav, eğitim ve çalışma şartları dahil olmak üzere” diye konuştu.