Sağlık Bakanlığı personel alacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atama açıklaması!

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı ile uzmanlık yani asistanlık süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, önümüzdeki birkaç hafta içinde Sağlık Bakanlığı ataması ile ilgili detayların belli olacağını açıkladı. Bakan Koca, ayrıca uzmanlık sınavı ve asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde çalışmalar yaptıklarını da duyurdu. Peki, Sağlıkçı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Bakan Koca'nın atama ile ilgili açıklamaları...

