Sağlık Bakanlığı paylaşıyor! İşte Türkiye'de şu ana kadar aşı olan kişi sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın canlı aşı takip sistemi açıldı. Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişilerin sayısı anlık olarak sitede paylaşılıyor. Peki şu ana kadar kaç kişi aşı oldu? Öncelikli olarak kimler aşı olacak, nasıl randevu alınacak, yan etkileri neler ve yan etki durumunda ne yapılması gerekiyor? İşte aşı ile ilgili adım adım tüm bilgiler...

Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve koronavirüs aşılama süreci dün resmen başladı. Bakanlık https://covid19asi.saglik.gov.tr/ sitesinden Türkiye'de aşı olan kişi sayısını anlık olarak paylaşıyor. Öte yandan aşı ile ilgili birçok bilgi de yer alıyor. Aşılama süreci, covid-19 aşısı çeşitleri, yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacaklar, öncelikli olarak korona aşısı uygulanacak kişiler gibi detaylı olarak bilgiler mevcut. Türkiye'de şu ana kadar kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte tüm bilgiler...

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda canlı olarak aşı olan kişi sayısını paylaşıyor. Son bilgilere göre şu ana kadar Türkiye'de aşı olan kişi sayısı 428.126

AŞI OLAN KİŞİ SAYISINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ VE BU DURUMDA YAPILACAKLAR

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

•Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.