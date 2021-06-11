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Sağlık Bakanlığı'ndan talimat! Ağrı kesici ilaç toplatılıyor

11 Haziran 2021 Cuma - 17:59 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 17:59

Sağlık Bakanlığı, ağrı kesici-ateş düşürücüler grubunda yer alan Paranox 120 mg/15 mg Supozituvar isimli ilacın piyasadan toplatılması talimatını verdi.


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ağrı kesici-ateş düşürücü Paranox isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi. Paranox hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil fakat belirtileri giderici) tedavisinde kullanılıyor.
 
"1. SINIF A SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME İŞLEMİ UYGULANMIŞTIR''
 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun duyurusu şöyle: "Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu "Paranox 120 mg/ 15 mg Supozituvar" adlı ürünün piyasada bulunan tüm partilerine, Kurumumuz Komisyonlarınca alınan karar gereği, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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