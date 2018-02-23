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Sağlık Bakanlığı'ndan o görevlilere soruşturma

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 20:10 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 21:31

Sağlık Bakanlığı tarafından, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoyu sosyal medyada paylaşan görevliler hakkında soruşturma başlatıldı.


Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İnsanların Acıları  ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoda yer alan, Adıyaman'da bir grup  sağlık çalışanının gittikleri taziyede ağlayan cenaze yakınını taklit ettikleri  olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün inceleme başlattığı bildirildi.
 
Açıklamada, video kaydının 10 Şubat gecesi 112 istasyonunda dinlenme  esnasında çekildiği ve 19 Şubat'ta sosyal medyada paylaşıldığının anlaşıldığı  belirtildi.
 
Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili valilik onayı ile disiplin  soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, görevlilere,  23 Şubat  tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bilgisi paylaşıldı.
 

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