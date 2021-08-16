Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı kararı!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararlar aldı.

15 YAŞ ÜSTÜNE AŞI HAKKI

Koronavirüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:

-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

- 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan verilere göre, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 83 milyon 549 bin 131 oldu.

Kovid-19'la mücadelede son bir haftada, 2 milyon 246 bin 696'sı birinci doz, 4 milyon 43 bin 586'sı ikinci doz ve 1 milyon 65 bin 446'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı yapıldı.