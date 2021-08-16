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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı kararı!

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:16 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 9:46

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.


Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararlar aldı.
 
15 YAŞ ÜSTÜNE AŞI HAKKI
 
Koronavirüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:
 
-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
 
- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
 
- 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
 
Öte yandan 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
 
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan verilere göre, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 83 milyon 549 bin 131 oldu.
 
Kovid-19'la mücadelede son bir haftada, 2 milyon 246 bin 696'sı birinci doz, 4 milyon 43 bin 586'sı ikinci doz ve 1 milyon 65 bin 446'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı yapıldı.
 

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