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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Resmen belli oldu

05 Haziran 2021 Cumartesi - 19:46 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 20:09

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 5 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı  sayısı 17 milyon 433 bin 783, ikinci doz aşı 13 milyon 8 bin 113 oldu.
 
Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 441 bin 896 olarak gerçekleşti.  Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 303 bin 528'e ulaştı.
 
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 955 bin 29, ikinci doz aşı  sayısı 2 milyon 82 bin 263 toplamda 5 milyon 37 bin 292, Ankara'da birinci doz  aşı sayısı 1 milyon 451 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 101 bin 812  toplamda 2 milyon 552 bin 963, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 182  bin 133, ikinci doz aşı sayısı 899 bin 766, toplamda 2 milyon 81 bin 899 doz  olarak kayıtlara geçti.
 
  
 

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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı
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