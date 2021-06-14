Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! En yüksek seviyede

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 727 bin 627, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 493 bin 508 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 781 bin 351 arttı.