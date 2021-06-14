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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! En yüksek seviyede

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 20:20

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı  sayısı 20 milyon 727 bin 627, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece  toplam doz miktarı, 34 milyon 493 bin 508 olarak gerçekleşti.
 
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son  24 saatte 781 bin 351 arttı.
 
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz  aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da  birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155  bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de ise birinci doz aşı  sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam  2 milyon 351 bin 982 doz olarak kayıtlara geçti.
 

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