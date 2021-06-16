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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 37 milyonu geçti

16 Haziran 2021 Çarşamba - 19:49 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 20:06

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.


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