Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 31 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 18 milyon 363 bin 865, ikinci doz aşı miktarı ise 13 milyon 391 bin 800 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 755 bin 665 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 350 bin 462 doza ulaştı.