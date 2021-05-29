Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! 28 milyonu geçti

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 761 bin 59, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 951 bin 816, toplam 4 milyon 712 bin 875; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 350 bin 850, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 36 bin 524, toplam 2 milyon 387 bin 374; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 106 bin 452, ikinci doz aşı sayısı 855 bin 159, toplam 1 milyon 961 bin 611 doz olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 88 bin 175 Kovid-19 aşısı yapıldı.